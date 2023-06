Regen ‘redt’ voorlopig scheepvaart in Panamakanaal

Lage waterstand

Het scheepvaartverkeer in het Panamakanaal kan weer voor even opgelucht ademhalen, want door de broodnodige regenval afgelopen weekeinde zijn nieuwe restricties ten aanzien van de diepgang op het laatste moment niet doorgegaan. Maar of dat zo blijft, is helemaal afhankelijk van hoeveel neerslag er de komende weken zal vallen in het Panamakanaalbekken.