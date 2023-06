Jubileum en nieuw pand Dolderman reden voor groot feest

Decennia was Dolderman verweven met de Dordtse binnenstad. Aan de Kalkhaven zijn honderden schepen afgebouwd. Op die historische plek was Dolderman al jaren uit z’n jasje gegroeid. Wie het nieuwe pand binnenloopt aan de Grevelingenweg, heeft in een keer door hoe knellend de locatie was geworden.

Dolderman is ineens een bedrijf dat met enorme proporties. De parkeerplaats, de eigen kade, de werkplaats, de kantine en het achterterrein aan de tweede Merwedehaven. Alles is groot en imposant. Voor Caterpillar-dealer en het scheepsafbouwbedrijf was het nieuwe pand en het 100-jarige bestaan reden om een groot feest te geven.

Feest was misschien niet het juiste woord, het was eerder een openluchtfestival met foodtrucks, bands, kunstzinnige steltlopers en Cirque du Soleil-achtige artiesten die hoog boven het publiek heen en weer swingden.De gloednieuwe tanker Farvel van de Vario Group lag voor de kant en kon bezichtigd worden.

In totaal had Dolderman zo’n 1300 gasten uitgenodigd. Op deze warme vrijdagavond was het dan ook stampvol op de kade van het bedrijf.

Het bedrijf beschikt er bovendien over twee eigen insteekhavens van 140 meter lang, volop ruimte op de kades en voldoende parkeergelegenheid.

