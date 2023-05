HGK wil containerterminal in Dordrecht opzetten

Het terrein aan de Prins Willem Alexander Kade in Dordrecht zal door ZHD Stevedores worden bebouwd en turnkey worden opgeleverd. De binnenvaartterminal wordt niet door HGK geëxploiteerd, maar door dochterbedrijf Neska Containerline, dat valt onder HGK Logistics and Intermodal, het zusterbedrijf van rederij HGK. Donderdag 11 mei op de transportbeurs in München wordt het contract getekend.

‘Ik ben erg blij dat we samen de planning doorzetten. Deze samenwerking opent nieuwe perspectieven voor onze bestaande containerlogistiek in het Europese achterland. Bovendien zijn er mogelijkheden om de Benelux-markt via een geïntegreerd warehouse-concept te bevoorraden’, verklaart Markus Krämer, CEO van HGK Logistics and Intermodal.

‘Eindelijk kan een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Een terminal bij de zeehaven voor de kust opent voor ons de mogelijkheid om de dienstverlening voor onze klanten verder te optimaliseren en de kwaliteit te verhogen’, zegt ook Hans Buytendijk, directeur van neska Containerline.

Diversificatie

‘Wij hopen dat de samenwerking met neska Containerline ons meer diversiteit, diversificatie en uitbreiding van activiteiten zal brengen. De samenwerking met een topexpert die gespecialiseerd is in containerlogistiek en een eigen binnenvaartverbinding met het achterland onderhoudt, trekt ons aan’, licht ZHD-directeur Alain Bornet toe.



ZHD Stevedores is een onafhankelijk Nederlands bedrijf dat sinds 1968 stuwadoors diensten verleent. De terminals bevinden zich in Dordrecht en de haven van Moerdijk in Nederland. ZHD behandelt jaarlijks ongeveer 9,5 miljoen ton van meer dan 80 verschillende producten.

