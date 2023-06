Aanvaring drogeladingschip en motorjacht op de Noord

Een ongeladen drogeladingschip is tot aanvaring gekomen met een motorjacht. Dat gebeurde zondag 25 juni op de Noord bij Alblasserdam, meldt de website Alblasserdam Nieuws.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de halte van de Waterbus in Alblasserdam. Beide schepen waren in de afvaart, waarbij het motorjacht werd opgelopen door het binnenschip. Volgens Alblasserdam Nieuws waren op het motorjacht twee Duitsers aan boord. Ze hadden het jacht gehuurd.

Ze wisten hun vaartuig bij Alblasserdam de haven in te varen en belden de politie. De schipper van het binnenvaartschip heeft mogelijk niets van het ongeval gemerkt en voer door richting de Lek. Het motorjacht liep schade op aan de achterspiegel. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een blaastest wees uit dat er op het jacht in ieder geval geen alcohol was genuttigd.

