Welk schip is schuldig aan aanvaring in sluis Hansweert?

De uitspraak

De schippers van twee binnenvaartschepen die in april 2018 in de sluis van Hansweert met elkaar in aanvaring kwamen, hebben daar beiden geen schuld aan. In plaats daarvan veroorzaakte een derde partij, een passerend containerschip van MSC, de aanvaring in de sluis. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep geoordeeld.