Rijkswaterstaat plaatst extra pompen bij Eefde vanwege geringe watertoevoer

waterstand IJssel

Rijkswaterstaat is dinsdag 20 juni begonnen met de opbouw van twee tijdelijke pompen bij sluis Eefde in de monding van het Twentekanaal. De pompen zijn nodig om het kanaalpeil op niveau te houden bij extreem lage rivierwaterstanden. De inzet is volgens Rijkswaterstaat nu nog niet nodig, maar de waterstanden dalen de komende tijd naar verwachting nog verder.