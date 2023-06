EU Clean Air Forum op SS Rotterdam spreekt over uitstoot scheepvaart

Volgens het Europese Milieuagentschap overlijden jaarlijks zo’n 240 000 mensen in de EU voortijdig aan de gevolgen van fijnstof. De Commissie heeft daarom afgelopen jaar al een aanscherping van de EU-richtlijnen voorgesteld. Doel is dat de luchtkwaliteitsnormen meer in lijn zijn met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Staatssecretaris Heijnen: ‘Een belangrijke aanjager van het Europese luchtkwaliteitsbeleid is het tweejaarlijkse Clean Air Forum. Ik ben er trots op dat de vierde editie, op 23 en 24 november 2023, in Rotterdam zal plaatsvinden.’

De inhoud wordt momenteel opgesteld. Heijnen: ‘Het programma wordt in goed overleg tussen Commissie en mijn ministerie opgesteld. Emissies van de scheepvaart, de relatie met het klimaatbeleid en ruimtelijke ordening komen aan de orde, net als de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit waarover nu wordt onderhandeld in de Raad en het Europees Parlement.’

Het vierde Clean Air Forum wil diverse partijen uit zowel de politiek, het bedrijfsleven als de wetenschap samenbrengen om te praten over manieren om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren.

