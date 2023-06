Raceauto of catamaran: Britten ontwerpen 80 meter lang superjacht

Volgens de designers zou de vorm van de romp ervoor zorgen dat het schip 70% minder rolt op de golven in vergelijking met traditionele superjachten.

Een beetje superjacht is natuurlijk niet te klein, de Decadence meet maar liefst 80 meter lang. Ze is 30 meter breed en weegt 5000 ton. De eigenaarshut meet 20 bij 30 meter en zou drie meter hoog zijn.

Uiteraard is aan boord ruimte voor wat limo-tenders van 14 meter lang, gadgets en watertoys.

Opblaasbare zeilen

Op de artist impressions van de catamaran staan ook zeilen ingetekend. Het is niet helemaal duidelijk of dit een extra feature is of dat de zeilen in het ontwerp zijn verwerkt en als een pop-up uit de romp komen.

Het schip is nog niet besteld, het is wachten op een rijke miljardair die wel wat ziet in deze moderne catamaran.

