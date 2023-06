Video: Aanvaring tussen schepen Volvo Ocean Race voor de kust van Scheveningen

Beelden vanaf het zeilschip

De Volvo Ocean Race is opgeschrikt door een aanvaring voor de kust van Scheveningen. Guyot Environnement-Team Europe kwam in aanvaring met 11th Hour Racing Team net na de start van etappe 7. Het 11th Hour Racing team was tot nu toe aan kop van de wereldwijde zeilrace, maar heeft grote schade opgelopen. Zie hieronder de beelden van de aanvaring.