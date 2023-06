Minister Harbers in gesprek met schippersinternaten over sluitingen door dalend aantal schipperskinderen

Meander sluitingen

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterschap (IenW) voert gesprekken met Meander en andere schippersinternaten over de problemen die zij ondervinden als gevolg van een afname in het aantal schipperskinderen. Dat schrijft hij in antwoorden op Kamervragen die eind mei werden gesteld naar aanleiding van de sluiting van vier schippersinternaten van stichting Meander.