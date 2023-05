Meander sluit schippersinternaten Maasbracht, Nieuwegein, Lemmer en Terneuzen

Meander-Prokino gaat vier van haar schippersinternaten sluiten en gaat met drie locaties verder. Door het teruglopend aantal kinderen, de hoge locatiekosten en de spreiding van personeel heeft Meander besloten de internaten Prinsenvaart in Maasbracht en Prins Hendrik in Nieuwegein al op korte termijn sluiten, in de zomer van 2024.

Ook nemen de internaten Het Kompas in Lemmer en Koningin Juliana in Terneuzen geen kinderen meer aan. Deze twee locaties sluiten in de zomer van 2027. Meander gaat verder met de internaten Sint Nicolaas in Nijmegen, Prinses Margriet in Zwolle en Julia in Zwijndrecht.

‘Wij willen schippersinternaten blijven houden. Dat moet op een kwalitatief goede en verantwoorde manier gebeuren. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar alle opties en een vertegenwoordiging van de ouders geraadpleegd over mogelijke scenario’s om toekomstbestendig door te gaan. Het doorgaan met drie grotere locaties is dan het meest verstandige. Dat doet veel pijn bij de ouders en medewerkers. Dit besluit hebben wij ook niet lichtvaardig genomen’, aldus Meander in een persbericht.

Lees ook: