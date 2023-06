PortLiner bouwt twee 135-meterschepen met flowbatterij

Al in september 2019 maakte directeur Ton van Meegen bekend dat de elektrische schepen van PortLiner flowbatterijen zouden krijgen. Het eerste schip zou in 2020 in de vaart komen. Dat kwam er echter niet van. Volgens Van Meegen is de afgelopen drie jaar hard gewerkt ‘aan een totale infrastructuur’. ‘Daar zijn verschillende instellingen bij betrokken. Alleen al over het vergunningstraject hebben we bijna twee jaar gedaan.’

1500 kW

De twee schepen die PortLiner nu onder classificatie van Lloyd’s gaat laten bouwen, worden 135 meter lang en 14,50 meter breed. De diepgang bedraagt 3,75 meter. In vijf lagen elk schip 429 teu meenemen. De elektrische voorstuwing bestaat uit drie E-thrusters van 500 KW elk en twee boegschroeven van elk 420 kW. De PortLiners halen zo leeg varend een snelheid van 23 kilometer per uur, bij een beladingsgraad van 60% is 18 kilometer per uur.

Voor de energievoorziening krijgen de schepen flowbatterijen van de Oostenrijkse fabrikant Cellcube-Enerox.

32 uur varen

Dat de schepen op flowbatterijen gaan varen is volgens Van Meegen een primeur in de scheepvaart. Bij flowbatterijen wordt de energie (elektriciteit) opgeslagen in elektrolyt. Aan boord van het schip wordt positief en negatief elektrolyt langs de stack (conversiecellen) gevoerd. Hierdoor kan elektriciteit worden opgenomen en afgegeven. Het elektrolyt is een vaste hoeveelheid die steeds hergebruikt kan worden. Zo kan na gebruik het lege (ontladen) elektrolyt op het oplaad- en opslagponton worden omgewisseld. Het omwisselen van het elektrolyt duurt een uur.

De flowbatterijen op de PortLiner schepen krijgen een capaciteit van 10.000 KWh. Dat moet genoeg zijn om de schepen 32 uur te kunnen varen.

Onbekend

Hoewel de tekeningen van de nieuwe schepen volgens PortLiner inmiddels op de werven liggen, wil Van Meegen nog niet zeggen waar de schepen precies gebouwd gaan worden. ‘In elk geval in Zuid-Holland’, geeft Van Meegen aan. Wanneer de schepen in de vaart moeten komen, wil hij evenmin kwijt.

