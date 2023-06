Kommer Damen uitgebreid aan het woord in podcast ‘Op Koers’ over Damen Shipyards

In de podcast ‘Op Koers’ duikt podcastmaker Folkert Tempelman in de geschiedenis van scheepsbouw-concern Damen Shipyards van 1927 tot 2023. Hoofdrolspeler in de zesdelige podcast is Kommer Damen.

De podcast is geproduceerd in opdracht van de scheepsbouwer zelf. Aflevering 1 en 2 staan sinds woensdag 31 mei online. De eerste aflevering, getiteld ‘Van kachelpijp tot bootje’ beslaat de periode tussen 1927 en 1967. Van de oprichting door de broers Jan en Marinus Damen tot het moment dat Kommer Damen bij het bedrijf gaat werken. Aan het woord komt ook zus Dina Damen.

Kommer vertelt onder meer over zijn studie HTS Scheepsbouw in Dordrecht. Die studie werd een jaar onderbroken, want hij kreeg ruzie. Om praktijkervaring op te doen en ging hij aan de slag bij ijzerwerker Leen Smit, nu een van de Royal IHC-werven. ‘Die periode was uiteindelijk het meest leerzaam in mijn hele studietijd’, zegt Kommer daarover in de podcast. ‘Op die werf gebeurde niets voordat de leidinggevenden er waren. Daarvan heb ik geleerd dat ik later op mijn eigen werf er om 07:00 uur moest zijn.’

Revolutionair idee

Aflevering 2 ‘Een revolutionair idee’ gaat over de periode van 1967 tot 1975. Deze aflevering gaat over de eerste jaren die Kommer bij de werf aan de slag gaat en zijn plan voor bouwen op voorraad. De werf bestaat inmiddels uit drie werven en een timmerfabriek.

De seriebouw die Kommer voorstelt wordt niet door iedereen in het bedrijf begrepen, blijkt uit de aflevering. ‘Dat hele plan werd afgeschoten door mijn vader, mijn oom en mijn neef’, vertelt Kommer.

In 1969 wordt het bedrijf gesplitst, want Kommer en zijn neef blijken niet goed te kunnen samenwerken. De oudste werf en de timmerfabriek blijven in handen van Kommer en zijn vader. ‘Het personeel ging en masse met mijn neef mee, op zes na.’ Het zegt iets over het vertrouwen dat mensen hadden in het plan van Kommer.

Aflevering 2 duikt dieper in hoe Kommer zijn plan toch tot slagen laat komen.

Aflevering 3 tot en met 6 staan nog niet online, maar wel zijn de titels van de afleveringen bekend. In aflevering 3 gaat het over de periode van 1975 tot 1985 en is getiteld ‘De doorbraak’. Hierin wordt ingezoomd op de ‘Pushy Cat’, het eerste gestandaardiseerde schip. Aflevering 4 beslaat de periode 1985 tot en met 1999 en is getiteld ‘De wereld veroveren’, over hoe Damen succesvoller wordt. ‘Een complexe deal’, is de naam van aflevering 5 en gaat over de periode 1999 tot en met 2006. De laatste aflevering, ‘Een nieuw tijdperk’, gaat over de periode na Kommer’s pensionering.

De podcast kun je hier luisteren.

