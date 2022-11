Life Time Achievement-award voor scheepsbouwer Kommer Damen

Damen (78) is voorzitter van de Supervisory Board van Damen Shipyards Group en nog steeds internationaal actief in het bedrijf dat hij in 1969 overnam van zijn vader en oom. De organisatie van het jaarlijkse event, waar ook diverse prijzen voor techniek en innovatie worden uitgereikt, geeft aan dat Damen deze erkenning onder meer te danken heeft aan zijn visie op scheepsbouw en zakendoen, die aan de basis stond van de groei die Damen Shipyards doormaakte van één werf in 1969 tot ongeveer 70 bedrijven vandaag de dag.

Daarnaast roemde Ort de scheepsbouwer om zijn betrokkenheid bij zijn medewerkers en zijn rol in het Nederlandse maritieme bedrijfsleven. GorinchemOok zijn inzet voor kunst en cultuur wordt genoemd. Bijvoorbeeld voor het Nederlands Dans Theater, alsmede zijn actieve betrokkenheid bij zijn omgeving, niet alleen in Gorinchem, maar ook rond buitenlandse vestigingen.

Honorair Consul van Mexico

Kommer Damen is lid van de Maritieme Raad en Honorair Consul van Mexico. Hij was van 1988 tot en met 2020 lid van het bestuur van maritieme branchevereniging NMT (voorheen VNSI). Platform Bèta Techniek Daarnaast was hij van 1997 tot en met 2020 lid van het bestuur van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) en lid van de Raad van Toezicht van Platform Bèta Techniek.

Hij is getrouwd met Josien Damen en heeft vier kinderen die alle vier actief zijn in het bedrijf. Zo is Annelies Damen lid van de Supervisory Board, Arnout Damen is CEO van Damen Shipyards Group, Rose Damen is Managing Director bij Damen Yachting en Bear adviseert het bedrijf vanuit zijn eigen, creatieve expertise.

Van vletten naar superjachten

Damen Shipyards is opgericht in 1927 door vader Jan en oom Marinus. Zij bouwden al sinds 1922 vletten in Hardinxveld-Giessendam en breidden het bedrijf uit tot vier locaties: de originele werf, twee nieuwe werven en een timmerfabriek.Geroemd om zijn betrokkenheid bij maritieme sector.

Kommer Damen startte halverwege jaren zestig ook in het bedrijf en ontwikkelde een eigen, alternatief idee over scheepsbouw, inclusief ontwerpmethode en logistiek. Dit leidde in 1969 tot overname van één van de werven en de timmerfabriek. Zijn ideeën waren voor die tijd nieuw en radicaal anders De sleutelconcepten – die tot op de dag van vandaag mede het succes van het bedrijf bepalen – waren: standaardisatie (tegenwoordig zelfs met superjachten), modularisatie (zelfs met fregatten) en seriebouw op voorraad. Damen vermoedde dat het maken en op voorraad bouwen van standaard casco’s de kosten zou drukken.

