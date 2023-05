Bijna 80 boetes op de Maas tijdens pinksterweekend

Gelijktijdig werden mobiel verkeersleiders ingezet om voorlichting te geven over veilig gedrag op het water. Zij wezen onder meer op de gevaren van roekeloosheid. ​’We zien het steeds drukker worden op het water. En dat snap ik, want varen is het mooiste wat er is’, zegt mobiel verkeersleider Joost Jansen. ‘Maar het is wel belangrijk dat iedereen de vaarregels goed kent. Tijdens het weekend hebben we daarom actief toegezien op de vaarregels en ingegrepen bij gevaarlijk en hinderlijk gedrag. Ons doel is een dagje op het water veilig te maken voor alle waterliefhebbers en een omgeving te creëren waarin iedereen ongestoord van het water kan genieten.’

Lees ook: