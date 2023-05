Indrukwekkende beelden: brandende Duitse tanker Farmsum veilig weggesleept

De uitslaande brand op de Duitse tanker Ursula Valentin is inmiddels geruime tijd onder controle. Het schip werd, toen de brand nog woedde, weggesleept van de aanlegsteiger naar een plek waar het minder overlast zou veroorzaken. Een spectaculaire operatie is te zien op beelden vanaf de sleper Gruno IV.

De Duitse tanker ligt nu in het Zeehavenkanaal. Ze wordt bijgestaan door de sleper Gruno IV, een patrouilleschip van de politie en een patrouilleschip van Rijkswaterstaat. De brand begon vanochtend rond 07:00. De brand zorgde voor veel rook. Daarom werd er een NL-Alert uitgestuurd.

Even voor 09:00 werd besloten dat het schip al brandend naar een andere plek gesleept moest worden. Hoe dat ging is op de video te zien. Weer een uur later meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

Lees ook: