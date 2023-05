Uitslaande brand op Duitse tanker Ursula Valentin in Farnsum

Op een Duitse tanker Ursala Valentin bij het chemiepark in Farmsum is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond zeven uur de melding en schaalde al snel op naar grote brand.

Meerdere brandweerkorpsen zijn momenteel ter plaatse en bestrijden de brand. Vermoedelijk is het schip geladen met bitumen. Vermoedelijk is de tanker geladen met bitumen.

Bij de brand komt veel rook vrij, welke in de omgeving goed te zien is. De brandweer heeft meetploegen ingezet om te kijken of er schadelijke stoffen in de rook zitten. Het zeehavenkanaal is gestremd voor scheepvaartverkeer.

Er is opgeschaald naar GRIP 2. Het zeehavenkanaal is gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Om te voorkomen dat de brand overslaat naar de aanlegsteiger en haar infrastructuur is samen met het havenbedrijf besloten het schip los te trekken van de wal. Het schip wordt naar een ander deel van de haven gesleept om de overlast voor de omgeving te beperken. De brand blussen is voor de brandweer een lastige opgave.

Het schip is hier te volgen.