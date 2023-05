Overal waar u vaart: Personeelsgebrek Rijkswaterstaat is kwalijke zaak

Geen grap, het gebeurde echt. De werkploeg van de vrijdagmiddag ervoor had het nieuwe stuk gemonteerd en dat was niet helemaal goed gegaan. Rijkswaterstaat en de aannemer zijn de hele dag beziggeweest om het stuk weer op z’n plek te krijgen. Het was een roerige zaterdag.

De werkzaamheden bij de Kreekraksluizen voorlopen verder best voorspoedig. Gefaseerd wordt alles op en rond het complex vernieuwd.

Geen bedienaars

Waar we veel minder gelukkig van worden is, dat er de afgelopen maand ook gestremd is door gebrek aan personeel. De officier van dienst moest de keuze maken tussen de Kreekraksluizen en de overige kleinere objecten die allemaal vanuit het Topshuis worden bediend. Het was het één of het ander. De week erop kreeg ik door dat om dezelfde reden de andere sluizen gestremd waren en de Kreekrak gewoon werd bediend. De andere sluizen die hieronder vallen zijn de Grevelingensluis, de Zandkreeksluis, Roompotsluis en de Bergse Diepsluis. Ga er maar aanstaan om deze keuze te maken.

Toen er ooit werd begonnen met op afstand bedienen van objecten, werd breed uitgemeten dat alles op één plek grote voordelen had. De hele bemanning bij elkaar, altijd een bedienaar in de buurt. Ja, alleen als er iemand door omstandigheden uitvalt, zit er dus niemand op de reservebank. Een heel kwalijke zaak, die in mijn ogen is ontstaan door voortdurende bezuinigingen van Rijkswaterstaat.

Structureel mis

Er worden momenteel wel mensen opgeleid en die zullen binnenkort op de werkvloer worden ingezet. Maar daar zal het probleem nog niet mee zijn opgelost, want dan gaat de vakantieperiode beginnen. We zijn er al voor gewaarschuwd door Rijkswaterstaat.

Nu bestaat dit probleem op dit moment op alle gebieden en in alle takken van sport. Maar dit probleem bij de overheid is al heel lang terug ingezet. Er moet een structurele oplossing komen voor de tijdige inzet van personeel bij uitval enzovoort. De zogenoemde schil om het geheel. Binnenkort zitten we hiervoor aan tafel bij Rijkswaterstaat.

Dijken Hansweert

Bij sluizencomplex Hansweert wordt ook hard gewerkt aan het herstel van de 14 afgesloten afloopsteigers. De werkzaamheden verlopen daar inmiddels ook voorspoedig.

Waar in Hansweert ook hard aan wordt gewerkt zijn de dijken. Die moeten worden verzwaard om toekomstbestendig te zijn. Het project dijkversterking is een complex project. Een deel van de dijk ligt langs bewoond gebied. Ook grenst de dijk aan een Natura 2000-gebied. De aannemer staat nog wel voor een aantal uitdagingen. Maar daar waar uitvoerig met omwonenden is gesproken, is de belangrijke scheepvaart ter plaatse een beetje vergeten. Zo zou het wel fijn zijn als de overgebleven afloopvoorziening ook altijd bereikbaar is en mensen fatsoenlijk van en aan boord kunnen komen. Daar valt nog wel iets te halen. Ik hoop dat we hier snel antwoorden op krijgen.

Zoals het er nu uitziet zijn de werkzaamheden in 2027 klaar, dus we zijn er nog wel even zoet mee. We blijven ons best doen om hier een vinger aan de pols te houden en de belangen voor de scheepvaart steeds op tafel te houden. Het materiaal voor deze werkzaamheden wordt overigens straks per schip aangevoerd. De werkzaamheden voor een tijdelijke losplaats zijn in volle gang.

