Tankrederij VT Group bouwt nieuw hoofdkantoor in Rotterdam

Tankrederij VT Group krijgt een nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam. De bouw is maandag 1 mei begonnen. Het pand komt pal naast het huidige hoofdkantoor en moet begin 2024 worden opgeleverd.

De eerste paal werd geslagen door de kinderen van Niels Groenewold, de eigenaar van de VT Group. ‘De nieuwe vestiging op de vertrouwde plek, midden in de Rotterdamse haven, staat symbool voor de wereldwijde groei van VT Group’, zegt Groenewold. ‘Daarmee bouwen we aan onze mondiale uitstraling en brengen we deze in lijn met onze positie als nationale en internationale industrieleider.’

Het nieuwe kantoor komt op een perceel van 8000 vierkante meter. ‘Hoewel onze schepen overal ter wereld varen, blijft VT wat dat betreft nauw verbonden aan de Rotterdamse haven’, stelt Groenewold. In het vier verdiepingen tellende kantoor krijgen straks 40 medewerkers een werkplek. Het gebouw wordt energieneutraal, met dank aan onder meer zonnepanelen. Voor de eigen schepen bouwt VT bovendien een aanlegsteiger.

Tekst gaat verder onder de foto

Het huidige kantoor, waarin de rederij sinds 1987 zetelt, wordt verbouwd en daarna te huur aangeboden. De bouw is in handen van hoofdaannemer Willy Naessens.

Lees ook: