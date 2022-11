VT versterkt vloot met twee nieuwe chemietankers VT Vilnius en VT Valencia

Versterking

De Rotterdamse VT Group breidt zijn vloot uit met de VT Vilnius en de VT Valencia. De twee zusterschepen zijn gespecialiseerd in chemietransporten en gaan naar verwachting varen op de Rijn en in de ARA-regio. Scheepsbouwer Gebr. De Jonge, in samenwerking met BREKO, levert de ‘VT Vilnius’ en ‘VT Valencia’ naar verwachting in april en juni 2023 op. TB-Plus B.V. verzorgde het gehele financieringstraject.