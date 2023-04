Flyshooter Z-35 Ora et Labora wordt weer boomkorkotter

De flyshooter Z-35 Ora et Labora van de familie Van den Berg uit Urk gaat weer met de boomkor naar zee. Volgens de eigenaren speelt daarbij de frictie met Franse vissers in Boulogne een rol. Bovendien kan de vlagkotter deelnemen aan de lucratieve tongvisserij in Het Kanaal en het Kanaal van Bristol, waar Nederlandse kotters niet mogen komen.

De Z-35 werd in 1997 in Zeebrugge als boomkorkotter gebouwd voor Urker opdrachtgevers. Maar in 2000 werd ze verbouwd om ook te kunnen twinriggen en in 2011 werd de boomkorvisserij beëindigd en de overstap gemaakt naar de flyshootvisserij.

De boomkortuigen gingen van boord. Daarvoor in de plaats kwamen flyshootlieren aan dek en aan stuurboord en bakboord werden dichte zijden geplaatst. Nu, 12 jaar later, wordt de kotter heringericht voor de boomkorvisserij. Twinriggen blijft daarnaast mogelijk. Gardec in Zeebrugge, die de flyshootuitrusting destijds plaatste, heeft die er nu weer vanaf gehaald. De kotter werd tevens voorzien van een campagnedek.

De familie Van den Berg heeft nog een tweede vlagkotter in de vaart, de Z-115 Antje de Vries. Deze kotter werd in 2018 als Z-596 De Zwerver overgenomen van de familie Casier uit Oostende. Ook deze grote kotter is uitgerust voor de boomkor- en twinrigvisserij.

