Voorwaarden voor modal shift

Ik maak mij zorgen, meer dan ik snel zou toegeven. Zo, dat is eruit. Ik had mij voorgenomen mijn columns vooral positief te laten zijn. Ik denk veel liever in oplossingen dan in problemen. Helaas blijven er toch situaties waarbij ik dat niet kan. In elk geval niet snel en vooral ook niet alleen.

Mijn zorgen behelsen de modal shift. Van modal shift ben ik natuurlijk een groot voorstander en het is mijn dagelijks werk. Zorgwekkend vind ik vooral de omgeving en regels waarbinnen wij dat als bevrachters, reders en particuliere binnenvaartondernemers voor elkaar moeten boksen.

Marktaandeel

Het jaarverslag 2022 van de CCR lag voor mij met daarin overzichtelijke tabellen met cijfers die ik niet had verwacht. Het vervoer in tonnen over de Rijn is de laatste jaren met schommelingen juist afgenomen. In de periode 2017-2021 maar liefst met meer dan 10%. Natuurlijk hadden we soms met extreem laagwater te maken. Rechtvaardigt dit zo’n grote daling? Of verliezen we marktaandeel? Want de vraag naar producten en grondstoffen is alleen maar toegenomen.

Vaarwegonderhoud

Voor de niet watermensen: wij als binnenvaart hebben goede bruggen en sluizen nodig om goed vervoer te kunnen garanderen, zeker naar het achterland. Daar zijn geen ‘binnendoor sluipweggetjes’ waarmee we de ‘file’ kunnen omzeilen. Dit is essentieel voor modal shift en verduurzaming.

In 2021 gaf de Rijksoverheid al toe dat het budget voor het onderhoud van bruggen en sluizen ontoereikend was. De gebruikelijke miljard moest ten minste vijf miljard worden en onderhoud moest voorrang krijgen. Bijna twee jaar later, maart 2023, maakte minister Harbers bekend dat het onderhoudsbudget wordt verhoogd naar vijf miljard euro. Maar dit gaat dan wel ten koste van nieuwbouwinvesteringen. Welke kunstwerken nu versneld kunnen worden aangepakt is nog niet bekend, in verband met de stikstofcrisis. Dit kan dus nog wel even gaan duren.

Hoe harder er wordt geroepen dat er een stikstofcrisis is, hoe minder er volgens mij gaat gebeuren, want het blijft nu een mooi excuus om geen knopen te hoeven doorhakken.

Maar de overheid helpt toch? Google ‘modal shift’ en de eerste hit is de speciale website van Rijkswaterstaat. In 2020 al in het leven geroepen, met mooie informatie over de ambities en subsidies om dit voor elkaar te krijgen. Het laatste nieuws dateert van 2021…

Subsidies

Vandaag (op moment van schrijven) was ik op het Maritime Innovation Platform (MIP) en zag daar mooie en positieve ontwikkelingen. Maar is het op tijd voor de kleine binnenvaart? Voor de mooie Kempenaren? We moeten verduurzamen, alleen de juiste en terugverdienbare oplossingen zijn er nog niet. Op het MIP hoorde ik een spreker vertellen dat hij in 2007 al proefvaarten deed met andere brandstoffen. En op dit moment zijn ze nog niet heel veel verder.

En aan subsidies kunnen we ook nog wel een hele klaagzang wijden. Of iedereen subsidie of niemand, dat lijkt mij veel eerlijker.

Wel werd de Refit Alliantie Binnenvaart op het MIP aan ons voorgesteld. Een mooi initiatief, waarbij ik mij graag aansluit. En ik hoop oprecht dat dit het antwoord is.

Ik ben overigens niet de eerste en enige die zijn zorgen hardop uit. En dat is maar goed ook, want we zullen dit samen moeten oplossen.

