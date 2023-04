Met de groene Nooitgedacht baggert BTO de Rotterdamse haven 

Arie Mijnster wist al direct na het klimaatakkoord van Parijs in 2015 dat zijn wereld in hoog tempo zou gaan veranderen. Van dampende diesel naar zero-emissie. Van de laagste prijs naar de milieukostenindicator. Schipperszoon en baggeraar Mijnster stuurde zijn onderneming BTO meteen de groenste kant op. Dat bracht veel, maar soms is er ook frustratie.

In de Rotterdams Nassauhaven ligt de Nooitgedacht. Het is een havenmond van niks. Rechts is het voormalige Unilever-gebouw met de kenmerkende Calvé pindakaaspot als landmark. De grijper van de Nooitgedacht verdwijnt keer op keer in het donkere water. Routineus manoeuvreert Carlo Kuup (24) de grijper net over het gangboord om de lading bagger in het ruim te storten.

Schipper Arie Mijnster kijkt vanuit de stuurhut hoe zijn collega-schipper het ruim vult met baggerslib uit de haven. Even voor 10:00 uur zit het werk erop. ‘We willen de opening van de Erasmusbrug van 10:00 uur halen.’

Onderhoudscontract

Een klus als in de Nassauhaven is dagelijkse kost voor Mijnster. Ruim vijf jaar geleden won hij een contract voor onderhoudsbaggerwerk voor de Rotterdamse haven. ‘We worden ingeschakeld als er ergens een ondiepte is. Soms is het planbaar, soms moeten we ineens ergens snel naartoe.’

De Nooitgedacht uit 1966 vaart soepeltjes door de geopende brug, op weg naar de Waalhaven. Daar mag het baggerslib het water weer in. Sleephopperzuigers zorgen ervoor dat het slib uiteindelijk in zee terechtkomt. Mijnster is verguld met het Rotterdamse contract. BTO (Bagger, Transport en Overslag) kreeg het omdat de Nooitgedacht een groen schip is. Ze is dieselelektrisch, inclusief de draadkraan. Alle stroom wordt opgewekt door een generator in het voorschip.

Al direct na de klimaattop in Parijs begreep Mijnster wat er te gebeuren stond. ‘Ik wist het meteen: dit gaat impact hebben op onze branche. Daarom heb ik fors geïnvesteerd in het schip.’ En juist in de waterbouw en bij baggerwerk is de druk op aanbesteders om milieukosten fors te laten meewegen groot, merkt Mijnster. ‘Het was een goede zet.’

Lastige opgave

Voor kleinere bedrijven als BTO zijn openbare aanbestedingen altijd lastig, zegt Mijnster. ‘Er bestaat altijd een kans dat een groot bedrijf de inschrijving wint door heel scherp in te schrijven. Dan is het maar de vraag of wij als onderaannemer er nog aan te pas komen.’

Het baggerwerk bevalt Mijnster en collega-schipper Kuup uitstekend. Vrijwel elke dag meren zij het schip af in de Waalhaven. ‘We slapen bijna elke avond thuis.’ En tussen het onderhoudswerk is er soms ook nog tijd voor een vrachtje stenen of een andere vracht.

De Nooitgedacht is op papier een oud beestje, maar groener dan bijna alle andere schepen. ‘We waren het eerst kraanschip met een Green Award Gold’, zegt Mijnster, die in 2022 BTO van zijn vader overnam. ‘Mijn vader vond het een mooi punt om zelf een tandje minder te gaan doen. En ik was klaar om het over te nemen. Er staat nog Sliedrecht als thuishaven op het schip, maar dat moet Hardinxveld-Giessendam zijn, daar woon ik.’

Accupakket

Het schip voldoet aan de Stage-V-norm. ‘Wij willen wel verder vergroenen, bijvoorbeeld door een accupakket aan boord te installeren. Maar we komen niet meer in aanmerking voor subsidie, omdat we al Stage-V zijn. Dat is soms frustrerend. Ik heb vaak contact met het EICB, maar die kunnen ook niets voor ons betekenen. Partijen die laat instappen en nu pas een Stage V-motor laten inbouwen, krijgen tot wel 400.000 euro subsidie. Zo’n accupakket kost tonnen. Dat geld allemaal zelf investeren is geen optie. Dat verdienen we niet terug. Technisch gezien kan het, we hebben het helemaal berekend, met waterstof enzo.’

Het werken met een generator houdt het schip flexibel, legt Mijnster uit. ‘Nu staat er een Stage V-dieselmotor in, maar in de toekomst kun je er bijvoorbeeld zo een Euro 6-motor inzetten, of een motor die draait op ammoniak.’

In het begin werd Mijnster een beetje met de nek aangekeken. ‘Nu jij dat hebt gedaan, moeten wij ook, kreeg ik vaak te horen. Ook verloren we vaak klussen omdat het dan toch ging om de laagste prijs.’

Geen walstroom

Mijnster vindt de vergroening essentieel. Hij verbaast zich wel over het trage tempo waarmee walstroom in Nederland wordt uitgerold: ‘Juist walstroom is essentieel voor de binnenvaart.’

