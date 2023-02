De kleintjes van Nick Bouman varen het water dun

Kleine schepen zijn gedoemd te verdwijnen, voorspelt de Rabobank. De Vlaamse binnenvaartondernemer Nick Bouman is een heel andere mening toegedaan. Hij investeert juist in kleine schepen. En met succes. Zijn schepen zijn voortdurend aan de reis.

Geen bank wilde Bouman financieren toen hij een afgeschreven binnenvaartschip wilde kopen. Uiteindelijk moest de Vlaming een persoonlijke lening afsluiten voor zijn eerste schip Bully. Die lening van 60.000 euro had Bouman in een mum van tijd afbetaald. ‘De markt was goed, we waren voortdurend aan de reis.’

Gedurende het interview rinkelt de iPhone een paar keer. Het is zijn vaste bevrachter DGA, die weer een reis in de aanbieding heeft. Bouman (28) komt uit een schippersgezin. Toch is hij geen schipper in hart en nieren. ‘Ik heb lang in de metaalbouw gewerkt. Tien jaar lang heb ik gedacht: ik ga helemaal niet varen. En toen begon het voorzichtig weer te kriebelen.’

Klaar voor sloop

We zijn aan boord van de Bully. ‘Dit schip lag eigenlijk klaar voor de sloperij en was heel goedkoop. Er zat nog zeven jaar keuring op, dus ik vond dat er heel weinig risico op zat.’

Het schip is van 1960. ‘De motor is van 2001, er staan twee nieuwe generatoren in en de kopschroef is van 2016.’

De markt zat enorm mee en Bouman kon daarna vrij snel een tweede schip kopen. Dit keer wel met een zakelijke financiering. ‘Ik kon aan de bank laten zien wat de inkomsten waren van dit schip.’

Bouman wil groeien. ‘We hebben altijd op kleinere schepen gezeten, ik ben deze maat gewend. Ik ben gisteren toevallig naar een 80-meter gaan kijken. Een 80-meter is voor mij al een heel apparaatje.’

Geen vaarpassie

In de binnenvaart wordt hard gewerkt, zo weet Bouman uit ervaring van zijn familie. ‘Ik heb 10 jaar in de staalconstructie gewerkt, toch gaat het me beter af zelf baas te zijn dan voor een baas te werken.

‘Voor het varen zelf moet je passie hebben, die grote passie heb ik niet. Als ik aan het varen ben, verveel ik me snel. Ik vind het leuker om de jongens een beetje aan te sturen en rond te rijden. Het werk regelen. Aan de wal kun je ook meer verdienen.

‘Ik heb nu een Nederlandse schipper een jaar in dienst. Supergast, zo gepassioneerd. Als ik aan het varen ben, denk ik dit duurt wel erg lang, die 14 uur. Ik ben er echt heel slecht in om zo lang in de stoel te zitten. Maar als je dan de passie ziet van van die onze jongens. Vind ik geweldig!’

Dat Bouman toch voor de binnenvaart koos, heeft alles met zijn familie te maken. ‘Ik ken best veel volk in die wereld. Mijn broers zitten er ook in, de ene heeft veel verstand van motoren. Bij ons wordt alles in de familie besproken.’

Beste reis ooit

De vrachtprijzen waren afgelopen zomer ongekend hoog. Toch kwam de beste reis ooit later. ‘In maart heb ik de best betaalde reis ooit gehad. Er viel ineens een reis weg vanaf Antwerpen die wel was toegezegd. Ik kon toen alleen ter vervanging een reis naar Veendam krijgen, maar ik had net de jongens vrijaf gegeven. Toen heb ik het toch voorgelegd aan de bemanning met de vraag een prijs te noemen. Toen heb ik het dubbele gevraagd en kregen we toch de reis.’

Bouman gelooft niets van de voorspellingen van de Rabobank dat kleine schepen gaan verdwijnen. ‘Ze worden niet meer gebouwd, maar met grote schepen kun je niet overal komen. Ik krijg constant telefoon, er is echt een tekort aan kleine schepen. Dit schip ga ik nog inkorten, er blijven echt genoeg kanalen waar je alleen met een Kempenaar in kan.’

Vloot opbouwen

Het schip heeft nu een beperkte boekwaarde en is afbetaald. Toch overweegt Bouman 140.000 euro te investeren in een Stage V-motor. ‘Er staat een Baudouin in. Die is van 2001, maar er zijn maar weinig bedrijven die deze motor kunnen onderhouden. Dan heb ik er liever een die wat couranter is. Zo’n DAF of Volvo bijvoorbeeld.

‘Mijn toekomstvisie is een vloot van kleine schepen. Niet groter dan 80 meter. Twee man personeel erop. De komende jaren komen er best wat schepen op de markt. Ik denk aan een vloot van vier tot vijf schepen. Ik verwacht dat we wel personeel kunnen blijven vinden. Het is een ander type schipper dat dit soort kleinere schepen leuk vindt. Zo’n schipper wil niet op zo’n groot “ding”. Zijn vaarwater is dan te beperkt. Hij zit veel liever in het puntje van het land en dan weer ergens in Frankrijk en dan weer…’

In 2035 gaan er tal van nieuwe eisen gelden voor oude schepen. ‘In principe blijft je schip daardoor wel up-to-date. Ik heb het idee dat de vaart zo wel een beetje in orde blijft. Maar sommige eisen zijn natuurlijk onhaalbaar. Een deuropening van 2,10 meter, dat wordt lastig op dit schip.’

Via DGA Shipping vaart Bouman met staalrollen, stalen platen, veevoer, maar ook zand en grind.

Waarom EOC?

‘Ik heb vooral mijn oren te luister gelegd bij andere binnenvaartondernemers. We zijn nieuw begonnen en hadden nog nooit een schip verzekerd. Ik ben even gaan horen waar collega’s verzekerd waren en of zij tevreden waren. Eigenlijk kwam EOC eruit als een van de betere. Twee maanden geleden heb ik een buis van 13 ton op de luiken gehad bij het laden op een terminal. En je ziet het ligt allemaal weer terug. Tinnemans heeft dat allemaal netjes gedaan. Het was de schuld van de kraan. EOC heeft dat goed opgepakt, moet ik zeggen. Ze stonden er direct bij en ik kreeg meteen de nodige hulp.’

Dit artikel wordt u aangeboden door EOC. Reageren? Reageren? info@eoc.nl