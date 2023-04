Sportvisser verdronken bij stuw Borgharen

GROTE AFVOER

Een sportvisser is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de Maas bij Maastricht. Hij zat met een andere man in een visbootje dat bij stuw Borgharen door de stroming werd gegrepen. Ondanks de boeienlijn die de stuw bovenstrooms afschermt werd het bootje over de stuw meegesleurd.