Als het werkt: Schutverlies

Nu schutten zo in de belangstelling staat, mede door de discussie over het al dan niet toestaan van de schroef tijdens het schutten, is het verstandig eens naar het gebruik van de sluis zelf te kijken. En dan met name naar het schutverlies. Van welke factoren is dat afhankelijk? En wat is eraan te doen om in tijden van droogte het schutverlies te beperken?

Een klein jacht op sleepbootje verplaatst inderdaad weinig water. Komt zo’n schip een sluis binnen en de hoge of de lage deuren gaan dicht, dat zit er ook minder water in de sluis. Tot zover klopt het verhaal. Maar dan volgt vaak een conclusie die niet klopt. Als er veel schip en weinig water in de sluis zit, zou er ‘vanzelfsprekend’ bij die schutting minder water verloren gaan dan het geval is bij een klein schip. Het minste water zou verloren gaan als een schip vrijwel de hele sluiskolk zou vullen. Als er alleen maar een piepklein bootje zou worden geschut, dan zou er veel meer water verloren gaan.

Evenveel water

Dit laatste is onjuist, hoewel het misschien een logische zaak lijkt. In beide gevallen gaat er per schutting namelijk precies evenveel water verloren. Het aantal kubieke meters water dat bij het schutten uit de sluis stroomt is volledig onafhankelijk van de vorm, de diepgang, de waterverplaatsing of welke andere eigenschap van het schip dan ook.

De hoeveelheid kubieke meters die nodig is voor een schutting is zelfs zeer eenvoudig uit te rekenen. Het bedraagt de lengte maal de breedte van de sluiskolk, maal het verval. Als we alles in meters kennen, dan volgt hieruit het aantal kubieke meters dat benodigd is voor elke schutting, onafhankelijk of er een groot of een klein schip, of in het gekste geval alleen maar een champagnekurk wordt geschut. Het is een simpele formule, die altijd geldt.

Water onder de kiel

Waarom maakt het helemaal niets uit wat voor schip er in de sluis zit? Dat komt omdat vrijwel iedereen naar het oppervlaktewater kijkt en dat ziet er bij een welgevulde sluis klein uit. Soms is er maar een speling van 10 centimeter of minder. Maar het is niet het oppervlaktewater dat geschut wordt, maar juist het water dat onder de kiel zit. Zou het water rondom de waterlijn van het schip verdwijnen tijdens het schutten, dan zou dat vreemde effecten opleveren.

Bij het schutten zou het schip een compleet andere waterlijn krijgen en/of niet meer op zijn merk liggen of zoiets. Dat gebeurt dus niet. Ter hoogte van de gehele romp blijft de situatie van het water zoals die was. Wat wel verdwijnt is het water onder de romp.

De kielspeling neemt bij een verval van bijvoorbeeld 1,50 meter, tijdens het schutproces diezelfde 1,50 meter toe of af, afhankelijk of het schip in de berg- of dalvaart zit.

Het water op de bodem van de sluis is van belang en dat water heeft niets met het schip te maken en vertegenwoordigt, in ons voorbeeld, altijd een plas water op de bodem van de sluis van 1,50 meter hoogte die wordt toe- of afgevoerd. De afmeting van deze hoeveelheid water is de lengte maal de breedte van de sluiskolk en heeft de hoogte van het verval. Vandaar dat we deze drie waarden altijd met elkaar mogen vermenigvuldigen om het waterverlies per schutting te kennen.

Psychologie

Waarom komt dat idee dan vandaan dat het voordeliger zou zijn om grote schepen te schutten, of de sluis te vullen met een flink aantal kleine boten? Ten eerste is daar het psychologische effect. Wie laat in de avond moet stoppen voor een rood stoplicht, terwijl er geen ander verkeer is, voelt zich minder plezierig dan wanneer een rij auto’s zijn weg zou kruisen. Stilstaan voor een rood stoplicht op een lege weg is immers gedoe om niets.

Ten tweede is er toch nog een waterbesparend effect. Als vier kleine bootjes ieder hun eigen schutting krijgen, leidt dat tot vier maal het standaard schutverlies.

In tijden van droogte kan dat tot gevolg hebben dat het hoge pand van al dat schutten te weinig diepgang krijgt. Maar dat heeft alles te maken met het aantal schuttingen en niets met de afmetingen van het schip.

