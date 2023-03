Loodsplicht vriestrawlers levert loods De Jonker geen dagelijks werk op

De loodsplicht geldt in Scheveningen sinds 2021 en eind vorig jaar stapte loods Hans de Jonker voor de tweede keer op een vriestrawler. Het betrof de ruim 126 meter lange SCH-81 Carolien die naar de werf in Schiedam stoomde. De SCH-123 Zeeland was zijn eerste klant in de visserij. ‘Normaliter zou ik buitengaats opgehaald worden door de loodsboot, maar omdat de SCH-81 de Waterweg op moest, ben ik gewoon van het begin tot de eindbestemming op de brug gebleven’, legt De Jonker uit.

Manoeuvreren

‘Het is weer eens wat anders dan een containerschip of een bulkcarrier. Deze mannen kennen de situatie in hun thuishaven op hun duim, net als de aanlooproute.’

De Jonker heeft zelf vroeger als gezagvoerder op coasters gevaren en eenmaal in dienst bij het Loodswezen kregen hij en zijn collega’s onder meer les in manoeuvreren. Dat kwam bij het vertrek van de SCH-81 mooi van pas. Er stond een straffe oostenwind en de Eerste Haven van Scheveningen is veel kleiner dan de havens in IJmuiden. Bovendien lag er nog een andere vriestrawler te lossen en lagen er kotters aan de kade aan de westzijde. De lege vriestrawler had de hulp van twee sleepboten nodig om de smalle doorgang naar de buitenhaven veilig te kunnen passeren.

