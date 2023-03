ILT betrapt weer schepen op illegaal varend ontgassen

ILT heeft eind januari en begin februari op twee tankschepen proces-verbalen uitgedeeld omdat er illegaal varend werd ontgast. Beide tankschepen ontgasten in dichtbevolkt gebied en één van deze schepen had zelfs de ladingtanks nog open tijdens het schutten in een sluis, zo stelt de ILT.

Eind januari ontving de ILT bericht van de DCMR Milieudienst Rijnmond dat de dienst e-nosemeldingen van een schip had ontvangen. Hierop zijn ILT-inspecteurs aan boord gegaan van een tankschip dat via de Volkeraksluizen op weg was naar Antwerpen.

De e-nosemeldingen gaven aan dat het schip varend aan het ontgassen was in dichtbevolkt gebied. De inspecteurs constateerden volgens dat het schip tijdens het schutten in de sluis nog steeds alle ladingtanks open had staan vanwege het ontgassen.

Tijdens het afgenomen verhoor erkende de schipper dat ook, volgens de ILT. Ontgassen in de buurt van sluizen, maar ook in voorhavens daarvan, is net als ontgassen in de buurt van dichtbevolkt gebied verboden volgens het ADN. De inspecteurs hebben proces-verbaal opgemaakt.

Last onder dwangsom

Begin februari gingen inspecteurs van de ILT aan boord van een tankschip in Vlaardingen. Dit schip was eerder aan het ontgassen in dichtbevolkt gebied. Ook in strijd met de bepalingen in het ADN. Hier is proces-verbaal opgemaakt. Omdat er bij dit tankschip sprake was van herhaling is bovendien een last onder dwangsom opgelegd.

De ILT handhaaft de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart (het ADN). Het overtreden van het ADN is een economisch delict. Bij het uitvoeren van toezicht en opsporing gebruikt de ILT allerlei technische middelen, zoals e-noses en drones, die het mogelijk maken om vast te stellen of een schip ontgast of niet.

Naast tientallen processen-verbaal voor individuele overtredingen heeft de ILT meerdere lasten onder dwangsom opgelegd aan vervoerende ondernemingen. Schepen van deze ondernemingen zijn herhaaldelijk betrapt op het overtreden van de regels voor varend ontgassen. Als de ILT een mogelijke overtreding van de provinciale verordening constateert dan wordt de provincie daarover geïnformeerd.

