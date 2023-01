‘Verbod op varend ontgassen wettelijk al wél mogelijk’

Een verbod op varend ontgassen is wettelijk mogelijk, zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is tegenstrijdig met wat meerdere ministers van Infrastructuur en Waterstaat tut nu toe hebben gezegd over dit onderwerp. ‘We willen het wel verbieden, maar moeten wachten op andere landen’, was telkens het standpunt.

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit, hoogleraar internationaal recht Alessandra Arcuri en promovendus Abdurrahman Erol, analyseerden de internationale scheepvaartverdragen. Dat deden zij op verzoek van Omroep Flevoland. Uit dit onderzoek blijkt dat het verbieden van varend ontgassen wel degelijk mogelijk is en dat hiervoor niet hoeft te worden gewacht op een internationaal verdrag. Sterker nog, Nederland moet direct een verbod invoeren op grond van mensenrechtverdragen, stellen de onderzoekers.

Wachten op twee landen

De achtereenvolgende ministers Cora van Nieuwenhuizen, Barbara Visser en Mark Harbers stelden dat een landelijk verbod Europees moet worden geregeld met de CDNI-staten. Op 8 december van het vorige jaar liet Harbers de Kamer nog weten dat het wachten is op Frankrijk en Zwitserland. ‘Frankrijk verwacht dat het voorstel in januari zal worden behandeld en het spoedig daarna kan ratificeren en Zwitserland hoopt medio 2023 te kunnen ratificeren.’

Verschillende Kamerleden lieten in het commissiedebat Maritiem op dezelfde dag weten dat zij vinden dat de minister haast moet maken.

Overigens is er in België al wel een verbod op varend ontgassen. In Duitsland gebeurt het door regionale verboden nauwelijks. En in Frankrijk en Zwitserland wordt er überhaupt niet varend ontgast.

Het ministerie wil niet reageren op het onderzoek van de universiteit, zegt Omroep Flevoland. Deze maand komt er wel een Kamerbrief over varend ontgassen.

Verwerking problematisch

Of er nu wel of niet eerder een verbod komt, is dus nog de vraag. Wanneer er een verbod is, is er nog wel een ander probleem. De alternatieve mogelijkheden zijn zeer beperkt. In Moerdijk staat een vaste ontgassingsinstallatie en in Amsterdam is er recent een vergunning verleend voor een mobiele installatie. Dat zijn twee installaties, terwijl er volgens NRC nu zeker 15 tankschepen per dag zijn die varend ontgassen.

Dat er geen andere installaties zijn heeft twee oorzaken. Ze zijn allereerst niet nodig, omdat varend ontgassen gratis is en toegestaan. Ten tweede worden de ladingdampen uit de schepen aangemerkt als afval, terwijl de verwerkers stellen dat het om waardevolle ladingresten gaat. Afvalverwerking stelt strenge eisen aan het proces. ‘Dat stuit op praktische bezwaren. Bedrijven die de ladingdampen verwerken en waar de mobiele ontgassingsinstallaties moeten komen te staan vrezen de administratieve lasten van een vergunningsaanvraag’, schreef Harbers in de brief op 8 december.

Provinciaal gelden er in Nederland al wel verboden. In Flevoland bijvoorbeeld, waar sinds december vorig jaar strenger wordt gecontroleerd. Met een strengere controle probeert de provincie verladers uit te lokken wel te investeren in een ontgassingsinstallatie.

