Sijbrand Pot benoemd tot managing director Nextlogic

Containerbinnenvaart

Sijbrand Pot (39) is per 1 februari 2023 managing director van Nextlogic, de organisatie achter de integrale planning van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In de twaalf maanden ervoor was Sijbrand hier al interim-directeur. In die periode zijn samen met alle partijen in de keten grote stappen gezet om het product te verbeteren en het integraal plannen naar een reguliere dienstverlening te brengen. Sinds 1 januari 2023 is dit een feit.