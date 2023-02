Karst van der Wiel van Asto Shipyard is geen new kid on the block meer

Als zoon van een Werkendamse supermarktondernemer, was Karst van der Wiel niet voorbestemd de scheepsbouw in te gaan. Toch staat hij nu aan het roer bij het snelgroeiende Asto Shipyard in Raamsdonksveer. ‘Ik kan mij goed inleven in de klanten.’

Voor de kant bij Asto Shipyard ligt een tiental schepen. Het is deze laatste maand van het jaar een drukte van belang bij de werf. De royale parkeerplaats is tot op de laatste plaats gevuld. Niet in de laatste plaats omdat de River Drones van Naval Inland Navigation er in hoog tempo worden afgebouwd.

Zelfs de auto van de topman staat ergens tussen wat zeecontainers in gefrommeld. Sinds 2016 is Van der Wiel eigenaar van de werf. ‘We richten ons op afbouw, onderhoud en reparatie.’

Bijbaantje

Voor de River Drones is de bekende Zwijndrechtse scheepsbouwer RensenDriessen de hoofdaannemer. Elke maand moet er een River Drone worden opgeleverd.

Bij de werf Concordia Damen leerde Van der Wiel het vak van scheepsbouwer. Als zoon van een Werkendamse supermarktondernemer was het niet in de sterren geschreven dat hij in de maritieme sector terecht zou komen. ‘Ik deed commerciële economie op het HBO en kon als bijbaantje terecht bij Chris Kornet (directeur-eigenaar Concordia Damen – red.) om scheepsmakelaardij te doen.’

Geen opvolger

Na bijna een decennium ‘van alles te hebben gedaan bij het Werkendamse bedrijf’ vond Van der Wiel het tijd op eigen benen te staan. ‘In juli 2016 ben ik bij Asto begonnen en na anderhalve maand heb ik gezegd dat ik het wilde overnemen. Eigenaar Sjef Peters zocht een opvolger. Ik heb geen technische achtergrond. Ik snap het wel, maar ik ben geen technicus. In dit bedrijf is alles techniek. In het begin dacht ik dat ik zelf ook technisch onderlegd moest zijn, maar nu weet ik dat ik er goed voor kan zorgen dat het allemaal op een goed niveau komt.’

Van techniek mag Van der Wiel minder weten, van commercie des te meer. ‘Toen ik Asto overnam hadden we rond de acht miljoen omzet. We zitten nu al een paar jaar tussen de 20 en 30 miljoen. Ik zeg niet dat de winstcijfers ook zo exponentieel zijn gestegen.’

Uitstraling

Het kantoor is ook flink onder handen genomen. Er komen hier mensen voor een compleet schip of afbouw. Die komen miljoenen investeren en mogen wel aan een fatsoenlijke tafel en stoel zitten en een lekker bakje koffie krijgen. De toiletten misstaan niet bij een sjiek hotel. Uitstraling is belangrijk bij Asto. ‘We hebben zelfs sokken, shirts, truien, verschillende jasjes, mutsen. Je wilt toch niet dat je mensen bij een proefvaart met gaten in sokken staan. Als mensen een contract komen tekenen, dan krijgen ze een mooi mapje, een mooie pen. Het zijn details, maar geven wel een beeld hoe wij zijn als organisatie en bedrijf.’

Interstream is zo’n bedrijf dat sinds de komst van Van der Wiel de weg naar Raamsdonkveer weet vinden. ‘Waarschijnlijk omdat zij jong bloed zien en zien dat wij het goed willen doen. Onze ligging is goed, we hebben veel ruimte. We zijn ook best actief op social media en in het begin ging ik best vaak naar netwerkbijeenkomsten, maar op een gegeven moment ken jij de mensen en zij jou en weten mensen wat zij aan jou hebben.

‘We hebben een een fijne organisatie. Er werken 35 man, beneden op de werf gebeurt het. Bij ons kun je alles met mij bespreken en we lossen het op.’

Verzekeraars overgehaald

Asto richt zich op drie pijlers: nieuwbouw, afbouw en reparatie. Niks meer en niks minder. ‘Gewoon makkelijk. Ik heb een goede voorman op reparatie en onderhoud zitten, dat is René Elbers. Geen schade is hem te gek. Jan de Vries regelt de nieuwbouw samen met Erik, Stijn en Melvin.’

Bij reparaties spelen de verzekeraars vaak een rol. ‘Van oudsher kregen wij via verzekeraars weinig werk. Ik heb die vraag toen gesteld aan wat verzekeraars. Jullie zijn vaak te duur, kreeg ik te horen.’

Toen de Vacando, een schip dat bij Asto is afgebouwd, forse schade opliep bij een kop-op-kop-aanvaring rook Van der Wiel zijn kans. ‘We schreven heel scherp in. Een paar dagen later kregen we de vraag of we wel zeker wisten dat het voor dat geld konden doen. Dit is wel heel goedkoop, werd gezegd. Ik zei toen dat het voor die prijs en binnen dat tijdsbestek goed zou komen.’

De aanpak van Asto was om een nieuw voorschip in Roemenië te bestellen. ‘Dat zetten we we in elkaar, de andere branden we eraf en we zetten gewoon een nieuw stuk kop eraan. We hebben die opdracht waargemaakt. Het was natuurlijk wel een slechte prijs. We hebben er niets aan overgehouden. Maar we hebben wel laten zien wat we konden. Daarna zeiden experts: bij kopschade moet je Asto bellen. Intussen hebben we al 50 kopschades gedaan. De prijzen zijn wel wat genormaliseerd, maar nog steeds scherp.’

Niet vaag houden

Ik hou van duidelijkheid. Ik was 31 en de jongste werfdirecteur van Nederland. Ik dacht af en toe wel, ben ik nou gek? Zie ik iets over het hoofd? Wat ik merkte bij werven was, dat ze het het liefst zoveel mogelijk vaag laten. Zo laat mogelijk factureren. Dat zat er hier ook een beetje in. Dat ben ik gaan veranderen. Gewoon alles zo transparant mogelijk houden. Als ze vragen wat nou mijn succes is, dan zeg ik: goede mensen, goede locatie. We hebben elkaar allemaal nodig binnen het bedrijf.

Toekomst

In de visie van Van der Wiel komen er geen nieuwbouw kleine schepen. ‘Niet rendabel. Een paar jaar geleden bouwden wij de 86-meter Lorca, Santa Ponsa, Futura en Vellasaru. Als ik nu voor die schepen reken dan zijn ze bijna keer zo duur. Maar de opbrengst is niet 2 keer zo hoog geworden. Een particulier vindt dat risico vaak te groot.

‘Rederijen of bedrijven met een eigen bevrachtingstak zullen wellicht nog wel nieuwbouw plegen. Daar zitten andere redeneringen achter. Zo’n Nedcargo wil dat de terminal operationeel blijft. Zij hebben ook invloed op wat er verdiend mag worden. Ik denk dat dit gaat gebeuren. Het is heel logisch is dat een Danser en BCTN ook de kleinere schepen naar zich toe trekken, want zij hebben er belang bij dat al die terminals bevoorraad blijven. Je ziet het gewoon gebeuren.’

