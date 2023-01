Studio Schuttevaer

Studio Schuttevaer staat vrijdagmiddag 16:00 in het teken van varend ontgassen. Hoogleraar Alessandra Arcuri, KBN-directeur Rob Leussink en klokkenluider Ton Quist schuiven vrijdagmiddag aan in Studio Schuttevaer. Begin deze week bleek een landelijk verbod wel mogelijk, toch wil minister Harbers daar niet in mee. Waarom is een verbod op varend ontgassen zo lastig? En hoe nu verder?