‘Doe mij maar een Europese havengeldwebsite’

Kielzog

Waarom is er nog geen website waarop alle informatie over havengelden in heel Europa is te vinden? Met tarieven, betaalwijzen en aanmeldprocedures, zodat schippers niet eindeloos websites moeten raadplegen en telefoonnummers bewaren als ze in een haven willen afmeren. Volgens schipper Frank Verlaan (39) zou dat zijn werk zeker vergemakkelijken.