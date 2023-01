NMT biedt Tweede Kamer petitie aan: ‘Betrek Nederlandse bedrijven bij vlootvervanging Rijksrederij’

Branchevereniging voor de Nederlandse scheepsbouw NMT heeft de Tweede Kamer in een petitie gevraagd oog te hebben voor de noden van de Nederlandse scheepsbouwsector. Het is een oproep om vooral Nederlandse bedrijven te betrekken bij de vlootvervanging van de Rijksrederij.

De komende jaren zijn 90 schepen van de Rijksrederij toe aan vervanging. Dit zijn onder meer schepen van de douane en de Kustwacht. Netherlands Maritime Technology (NMT) dringt erop aan dat Nederlandse scheepsbouwers, maritieme leveranciers en dienstverleners hierin een rol kunnen vervullen.

Zware concurrentie

De Nederlandse scheepsbouw heeft het volgens NMT zwaar. ‘Het aantal nichemarkten waarop Nederland zich onderscheidt wordt kleiner, vooral door de meer dan 100 miljard staatssteun waarmee China al 10 jaar schepen voor 40% onder de Europese marktwaarde dumpt’, schrijft NMT. Deze Chinese staatssteun heeft veel effect, ook op de Europese maritieme markt.

‘Daarnaast besteden landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje schepen voor overheidstaken vrijwel altijd aan in eigen land, uitzonderingen daargelaten.’ Officieel moeten dergelijke aanbestedingen via Europese regels gaan. Er mag dan geen extra waarde worden toegekend aan bouwen in eigen land. Maar aanbestedingen worden soms alleen gepubliceerd in de taal van het land, waardoor bedrijven uit dat land voordeel hebben.

Industrie versterken

‘Met de vlootvernieuwing van de Rijksrederij kan de overheid de maritieme industrie versterken en Nederland koploper maken in de bouw van duurzame en zelfs emissieloze schepen’, is de boodschap.

De petitie werd door NMT-directeur Roel de Graaf overhandigd aan Tjeerd de Groot (D66), voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur & Waterstaat. Ook Daniel Koerhuis (VVD) en Chris Stoffer (SGP) waren aanwezig.

Onderzeebootorder

In juni van vorig jaar stuurde NMT, samen met NIDV, FME en VNO-NCW al een brief aan de Tweede Kamer. Hierin werd opgeroepen om de Nederlandse maakindustrie te betrekken bij de aanschaf van de nieuwe Walrus-klasse onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Deze mega-order wordt in de tweede helft van dit jaar gegund aan een van drie kanshebbers. Geen van de drie is volledig Nederlands, al zijn twee van de drie wel voor een deel Nederlands. Het Zweeds-Nederlandse Saab-Damen, het Frans-Nederlandse Naval Group/IHC en het Duitse ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) maken nog kans. Met het betrekken van de Nederlandse maakindustrie worden wel punten gescoord in de aanbesteding, maar verplicht is het niet.

