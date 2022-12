Ferus Smit luidt 2022 uit met doop en stapelloop

De Baltic Crystal werd gedoopt door Mira Olausson, eigenaar van het bijna 200 jaar oude familiebedrijf Salinity in Gothenburg. De onderneming opgericht door kapitein Olof August Hanson van de driemastbark Skatan, die vanaf 1830 zout vervoerde voor de toenmalige handelsmaatschappij Wachenfeldt & Andersson. Begin vorige eeuw kreeg het bedrijf de naam Hanson & Möhring en werd Hansons zoon Olof H. Hanson directeur. Het zoutbedrijf werd uiteindelijk Salinity, waar de vierde generatie Hanson nog steeds aan het roer staat.

Erik Thun

Opdrachtgever voor de bouw van de Baltic Crystal is de Erik Thun Group in het Zweedse Lidköping. Het schip is na de 30 mei opgeleverde Nordic Crystal (IMO 9931496) de tweede van acht bemanningsleden accommodatie biedende 1A ijsversterkte Ecobulkers die de Groningse werf voor Thun bouwt. De algemene gegevens van beide zusterschepen luiden: 3460 gt, 6380 dwt bij een ruiminhoud van 245.000 cft., lengte over alles 99,99 meter, breedte 13,35 meter, holte 9,05 meter. In de machinekamer staat een 1950 kW Wärtsilä 6L25 hoofdmotor. Zowel bouwbegeleiding als operationeel management na oplevering is in handen van MF Shipping Group in Farmsum. Het duo heeft een verbeterd rompontwerp en door de implementatie van een Berg Dynamix Drive-systeem zijn de algehele prestaties geoptimaliseerd. Dit resulteert in een lager brandstofverbruik en een groter laadvermogen.

De Baltic Crystal (IMO 9931497) staat gepland medio februari te worden uitgehaald en opgeleverd.

Lees ook: