Werk aan nieuwe waterbodem Julianakanaal kan beginnen

De vernieuwing van de bodem van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht staat op het punt van beginnen nu de eerste bouwkuip nagenoeg is leeggepompt. Die vernieuwing is onderdeel van de verruiming van het kanaal over een lengte van zo’n drie kilometer om het geschikt te maken voor Klasse Vb-schepen.

Afgelopen zomer werd nog duidelijk dat deze verruiming fors vertraagd is, van 2024 tot 2027 en ook zo’n 25 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland.

In oktober en november is onderzocht of de scheepvaartmaatregelen ter plekke zorgen voor een voldoende veilige situatie voor passerende schippers en de medewerkers die straks in de bouwkuip werken. Deze Pilot Nautische en Arbeidsveiligheid is volgens Rijkswaterstaat positief verlopen.

‘Bij die monitoring is op negen locaties naast de bouwkuip de afstand gemeten tussen de schepen en de damwanden. Ook zijn de snelheden en mate van belading geregistreerd, de hoogte van de waterstand, de stroomsnelheid van het water naast de bouwkuip en de windsnelheid en -richting. Tevens zijn ervaringen van gebruikers opgehaald met een online enquête.’

Vissen afvangen en verplaatsen

Vorige week is de eerste bouwkuip grotendeels leeggepompt, wat betekent dat er zo’n 40.000 kubieke meter water is weggehaald. Deze week worden de vissen in de bouwkuip gevangen en naar het Julianakanaal verplaatst. Daarna begint aannemer Van den Herik Sliedrecht met het vernieuwen van de waterbodem van het Julianakanaal.

