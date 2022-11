Garnalenkotter WR-36 krijgt nieuwe eigenaar

Stefan de Smit van De Smit Wieringen BV in Den Oever heeft zijn garnalenkotter WR-36 Willem Stefan verkocht. Nieuwe eigenaar is dorpsgenoot Robin Nieuwenhuizen (41).

Nieuwenhuizen is nu nog schipper op de garnalenkotter HK-86 Markerwaard van Jan Foppen uit Harderwijk, maar hoopt als starter binnenkort met een eigen kotter naar zee te gaan. Het nummer van de 21,25 meter lange en 299 pk sterke garnalenkotter blijft WR-36, maar de naam wordt gewijzigd in Nova Victoria. De Smit (46) stopt om gezondheidsredenen met vissen. De Smit kocht de WR-36, die oorspronkelijk in 1960 als HD-224 De Vrouw Jozina is gebouwd, in 2002 als WR-106 Alida Catharina van de familie Bakker uit Den Oever. De Smit heeft er precies 20 jaar mee gevist. Overigens lag de WR-36 al geruime tijd voor de kant in Den Oever.

