Weer lading casco’s binnenvaartschepen aangekomen in Rotterdam

Een zeeschip vol casco’s voor scheepsbouwer RensenDriessen Shipbuilding is vrijdag 28 oktober aangekomen in de Rotterdamse haven. De Roll Lift Beaufort had elf casco’s van binnenvaartschepen aan boord en een casco voor een werkschip. Het is voor RensenDriessen de derde lading casco’s van dit jaar uit China.

Op zaterdag 29 oktober zijn Bonn en Mees en HEBO Maritiem Service begonnen met het lossen van het schip. Daarbij is gebruik gemaakt van de Matador 3 en Hebolift. De casco’s zijn afkomstig uit China, Nantong en worden in Nederland afgebouwd bij verschillende werven De vier RiverDrones worden in Raamsdonksveer bij Asto afgebouwd.

Voor scheepsbouwer RensenDriessen is het de derde lading casco’s die dit jaar vanuit China arriveert. ‘Het gaat om vier River Drones, een duwbak van Veerhaven en twee 17-meter tankers voor Bosman en Vario. Ook zitten er RVS-tankers voor Universe en Gefo aan boord’, zegt directeur Wim Driessen. RensenDriessen heeft ook een viertal casco’s voor collega-scheepsbouwer Damen en Mercurius mee vervoerd.

Het is een sterk jaar voor RensenDriessen. ‘We hebben in 2022 een vijftigtal casco’s laten bouwen, 35 in China, 15 in Europa.’

Vierde lading

Begin december vertrekt er weer een zeeschip met casco’s uit China, zegt Driessen. ‘De markt voor nieuwbouw ligt er goed bij. Er worden veel schepen geëxporteerd naar het buitenland. De vrachten zijn relatief goed. Daarnaast wordt er vergroend en verjongd in de binnenvaart. Zowel de droge lading als de tankvaart is momenteel heel gezond en actief.

‘Voorts neemt ook de bouw van gasschepen een nieuwe vlucht. We laten nu ook de door onszelf ontworpen en klassegekeurde gastanks voor LNG, ammoniak en LPG voor tankers bouwen in China.’

Voor de klanten van RensenDriessen wordt het steeds belangrijker dat de schepen zuinig varen en natuurlijk dragen. ‘We zijn al 12 jaar bezig met efficiënt varende schepen. Onze tankers van de zogenaamde MoneyMaker-range spelen daar succesvol op in.’

