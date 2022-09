Sun Rise levert 13 casco’s voor RensenDriessen af in Rotterdam

RiverDrone

Het schip Sun Rise heeft dinsdag 13 september 13 casco’s voor scheepsbouwer RensenDriessen afgeleverd in de haven van Rotterdam. De casco’s worden de komende vijf tot zes maanden afgebouwd bij de scheepswerven Breko in Papendrecht, Dolderman in Dordrecht, TeamCo in Heusden en Asto in Raamsdonksveer.