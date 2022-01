RensenDriessen bouwt 10 semi-autonome Seafar-schepen Facebook

ZWIJNDRECHT 24 januari 2022, 15:39

Scheepsbouwer RensenDriessen uit Zwijndrecht gaat samen met scheepswerf Asto, Koedood, VerhaarOmega en Werkina tien semi-autonome schepen bouwen voor een Belgisch binnenvaartbedrijf. De zogeheten River Drones worden uitgerust met Seafar-technologie. De schepen worden vanaf de wal in Antwerpen bestuurd vanuit het Seafar Control Center.

Autonoom Belgische opdrachtgever noemt 110-meter schepen River Drones

De schepen worden uitgerust met een hybride voortstuwing. De klant, een Belgische eigenaar, bedacht het concept van de semi-autonome schepen en noemde ze ‘River Drones’. De 106 meter lange schepen zullen worden afgebouwd door Asto Shipyard in Nederland, in samenwerking met verschillende partners.

De schepen worden voortgestuwd door twee nieuwe Equadrives voorzien van straalbuizen van VerhaarOmega. De Equadrives worden aangedreven door twee Mitsubishi generatorsets geleverd door Koedood Marine Group. Koedood Marine Group heeft onlangs een EU Stage V-certificering gekregen voor deze generatorsets. Werkina heeft de opdracht gekregen om alle elektronica in te bouwen.

Vanuit een Seafar Control Center worden de schepen veilig door het water geleid. Optimale scheepsprestaties worden bereikt door een verlengde navigatietijd en geoptimaliseerde efficiëntie van de bemanningstijd. ‘Dit is een eerste stap in wat volgens ons de toekomst is’, zegt Wim Driessen, eigenaar van RensenDriessen Shipbuilding.

De bouw van de eerste drie casco’s is net begonnen in China en deze arriveren in het tweede kwartaal van 2022 in Nederland. De zeven resterende casco’s volgen in 2022. De schepen zijn zowel geschikt voor droge lading als containers.

‘De “River Drones” vertegenwoordigen een nieuwe generatie duurzame schepen. We kijken ernaar uit om dit project de komende maanden verder te ontwikkelen en willen onze opdrachtgever bedanken voor de opdracht en het vertrouwen in RensenDriessen Shipbuilding’, besluit Driessen.

RensenDriessen is een in de binnenvaart gespecialiseerd ontwerper, bouwer en makelaar van schepen.

Seafar NV is een onafhankelijk scheepsmanagementbedrijf dat diensten aanbiedt om onbemande en bemanningsgereducerende schepen te exploiteren voor scheepseigenaren en rederijen. (Rene Quist)