Personeelsnood dwingt Luikse terminal semi-autonoom te varen

Het personeelstekort in de Belgische binnenvaart is zo groot, dat containerterminal LCT in Luik de inzet van een semi-autonoom varend containerschip als enig overgebleven mogelijkheid ziet. De terminal zet sinds kort het 110-meterschip Tercofin 2 in op de lijndienst Antwerpen-Luik. Het wordt op afstand bestuurd vanuit het controlecentrum van Seafar in Antwerpen.