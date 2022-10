‘Grillige rivier vraagt om aanpassing scheepvaart’

Column Rijkswaterstaat

De rivieren in Nederland worden steeds grilliger. Soms kolkt het water en soms is het waterpeil extreem laag. Zo laag dat industrie en scheepvaart ‘vechten’ om water. ​Het ​Landelijk Advies- en Coördinatieteam Scheepvaart (LAC Scheepvaart) is op zo’n moment de belangenbehartiger van de scheepvaart namens Rijkswaterstaat. Adviseurs Anton van Straten en Roelof Weekhout leggen uit welke ingewikkelde afwegingen er worden gemaakt bij langdurig laagwater.