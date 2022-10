Taakstraf en boete voor vissen in Natura 2000-gebied

Verboden te vissen

Een garnalenvisser is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 2500 euro voor vissen en varen in Natura 200-gebied langs de Nederlandse Noordzeekust. De straf is ook opgelegd omdat de man meerdere malen zijn AIS en VMS had uitgeschakeld om zijn positie niet te verraden.