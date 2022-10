Brandweer rukt massaal uit voor binnenvaartschip in Utrecht

De Utrechtse brandweer is dinsdagavond rond 21.45 uur massaal uitgerukt na een melding dat een binnenvaartschip in nood verkeerde. Ook zouden er gevaarlijke stoffen aan boord zijn. Uiteindelijk bleek het te gaan om een lege Nederlandse tanker die vermoedelijk door een motor of roerstoring onbestuurbaar raakte.

Volgens de politie ramde de tanker schip de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Arnoldusguldenhof. Volgens omwonenden raakte het schip de kade echter niet. Het schip meerde even later af ter hoogte van de Prins Clausbrug.

Van gevaarlijke stoffen bleek geen sprake, het schip Amy was leeg. Het schip is door brandweer gecontroleerd en is in orde verklaard. Rijkswaterstaat was ook ter plaatse.

Uiteindelijk zijn er twee brandweerauto’s ingezet. Volgens het AD waren er vijf wagens uitgerukt.