Helikopterbeelden reddingsoperatie vanaf zwaar beschadigd Nederlands vrachtschip

Op een video van de Deense kustwacht is het zwaar beschadigde Nederlandse vrachtschip Helge te zien, dat op vrijdag een aanvaring had voor de kust van Jutland. Ook is te zien hoe bemanningsleden een helikopter worden ingetakeld.

Het 89 meter lange schip kwam vrijdagochtend 9 september tot aanvaring met de Wild Cosmos. In diverse media werd gemeld dat het schip aan het zinken of al gezonken was. De Deense Maritieme Autoriteit en eigenaar van het schip, rederij Erik Thun lieten aan Schuttevaer weten dat er geen sprake is van zinken. Dat bevestigt de video ook.

Se redningsaktion: Forsvaret og civile skibe redder syv personer efter skibskollision i Nordsøen. Ulykken skete, da en hollandsk coaster kolliderede med et andet skib. I videoen kan man se uddrag fra redningsaktionen. #dkforsvar #værdatkæmpefor #søværnet #flyvevåbnet pic.twitter.com/rAgaCt881n — Forsvaret (@forsvaretdk) September 9, 2022

Opvarenden gered

Wel is het schip zwaar beschadigd en staat er water in de machinekamer. Alle opvarenden zijn naar Esbjerg gebracht en hebben daar droge kleding en eten gekregen, bevestigt de instantie achter de reddingsoperatie. De kapitein is met snijwonden door gebroken glas naar het ziekenhuis gebracht, maar het zou niet om ernstige verwondingen gaan.

De berging is nu een verantwoordelijkheid van de rederij en verzekeringsmaatschappij. Op MarineTraffic lijken er nog geen sleepboten in de buurt te zijn.

