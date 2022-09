Nederlands vrachtschip in problemen voor Deense kust, nog onduidelijk of het schip is gezonken

Het onder de Nederlandse vlag varende vrachtschip Helge is in problemen geraakt voor de kust van het Deense eiland Jutland. Het schip is volgens Deense media vrijdagochtend in aanvaring gekomen met de Wild Cosmos en maakt water. De zeven opvarenden zijn veilig van boord gehaald.

Eigenaar Rederij Erik Thun heeft contact gehad met de kapitein, maar die kon vrijdagochtend nog niet vertellen wat de precieze oorzaak was van het incident. Ook is nog niet duidelijk of het schip daadwerkelijk zinkende of gezonken is. Erik Thun verwacht assistentie van meerdere sleepboten op locatie. Daar is nu het wachten op.

Reddingswerkers zijn volgens het ANP met drie schepen en twee helikopters uitgerukt om de bemanning in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt of er milieugevaarlijke stoffen aan boord zijn.

De bemanning is naar Esbjerg gebracht en heeft daar droge kleding en eten gekregen, bevestigt de instantie achter de reddingsoperatie. De kapitein is met snijwonden door gebroken glas naar het ziekenhuis gebracht, maar het zou niet om ernstige verwondingen gaan.

Het andere schip, de Wild Cosmos, heeft geen grote schade overgehouden aan de aanvaring.

De 89 meter lange droge-ladingschip Helge van Erik Thun werd in 2013 gebouwd bij Ferus Smit in Groningen.

