Wonen op een schip: een Amsterdammer op een IJveer in Rotterdam 

Door de lens van Sanne

De Schuttevaer gaf een totaal andere wending aan zijn leven. Schipper Eric van Emden pakt er een dik plakboek bij vol oude advertenties, knipsels en aantekeningen. ‘Kijk’, zegt hij, ‘Zo is mijn bootjesleven begonnen.’ Inmiddels is het ruim 40 jaar later en is hij eigenaar en bewoner van IJveer VI, een stoomschip uit 1911.