[VIDEO] Middensluis Terneuzen opgeblazen

De westwand van de Middensluis in Terneuzen is 23 maart opgeblazen. Dat was gepland. Maar de explosie zorgde voor veel meer hinder en schrik dan verwacht.

Op onderstaande video is goed te zien dat het een immense knal is geweest. De knal was heftiger dan verwacht en daardoor zijn veel bewoners geschrokken. Op de website laat aannemerscombinatie Sassevaart weten dat het de gang van zaken betreurt. ‘Veel omwonenden zijn geschrokken van de explosie die in een grote straal om de Middensluis duidelijk merkbaar was. Wij betreuren dit. We zijn het ploffen uitgebreid aan het evalueren.’

Omwonenden die schade aan hun pand hebben wordt gevraagd zich te melden.

Bij de explosie moest de westwand van de middensluis breken, maar deze is ook ingestort. De oostwand wordt in april opgeblazen en daarom is het voor de aannemerscombinatie van belang om goed te evalueren.

Nieuwe Sluis

De Middensluis wordt gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe Sluis. De Middensluis is de oudste van drie sluizen in het sluizencomplex in Terneuzen. De slopers moeten 60.000 kubieke meter metselwerk en beton afbreken. Daarnaast moeten bijna 7000 houten palen worden verwijderen, plus vier brugdelen, vier puntdeuren en twee roldeuren.

Lees ook: