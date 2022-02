Mulder koopt pand Dutch Yacht Builders Facebook

Mulder Shipyard in Zoeterwoude heeft voor een kleine twee miljoen euro het voormalige pand gekocht van Dutch Yacht Builders in Enkhuizen, dat later werd overgenomen door Acico Yachts. Acico ging in 2016 failliet. Mulder gaat in Enkhuizen casco’s bouwen tot een lengte van 45 meter.

1 / 1 De voormalige bouwhal van Dutch Yard Builders in Enkhuizen is gebruiksklaar. (Foto Mulder Shipyard) De voormalige bouwhal van Dutch Yard Builders in Enkhuizen is gebruiksklaar. (Foto Mulder Shipyard)

