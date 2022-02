Stormvloedkering Ramspol dicht, scheepvaart gestremd Facebook

Twitter

Email Kampen 17 februari 2022, 09:27

Rijkswaterstaat heeft de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten. Het Ramsdiep is in verband hiermee gestremd. De scheepvaart wordt via de berichten aan de scheepvaart en de marifoon geïnformeerd.

1 / 1 De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. (Foto Rijkswaterstaat) De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. (Foto Rijkswaterstaat)

(Erik van Huizen)